США разослали странам Европы опросник о гарантиях безопасности Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Глава Финляндии Стубб: США запросили у Европы гарантии безопасности для Украины

США разослали странам Европы опросник о гарантиях безопасности Украины

Фото: www.globallookpress.com/Stefan Klein

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В документе всего шесть пунктов. О чем в них говорится?

Соединенные Штаты разослали странам Европы опросники по предоставлению Украине гарантий безопасности. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, его слова приводит агентство Reuters.

«Американцы предоставили европейцам опросник о том, что было бы возможно», — сказал он.

В материале отмечается, что в опроснике шесть пунктов. В том числе в документе говорится о возможности европейских стран организовать будущие поставки войск и уточняется их количество.

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Прежде сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен возложить гарантии безопасности Украины на Европу. Киев, в свою очередь, должен будет возместить американцам поставленную военную помощь за счет редкоземельных металлов. Речь идет об уране, литии и титане, стоимость которых, по американским оценкам, составляет от двух до семи триллионов долларов.

Вместе с тем Трамп заявлял, что Европа должна «уравняться» с США в расходах на поддержку Незалежной. По его словам, ситуация на Украине важнее для европейцев, чем для американцев, при этом их финансовая помощь намного хуже.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент* Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией, но при условии гарантии безопасности от США и Европы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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