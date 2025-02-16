Украинец рассказал, как его с товарищами перебросили на фронт без должной подготовки.

На Украине совсем нет прогресса в период проведения спецоперации. Там еще в 2022 году ввели запрет на прослушивание русской музыки, но не все его соблюдают. Один из них — боевик ВСУ Денис Откаленко, попавший в плен армии России. Его слова приводит Минобороны РФ.

«Прогресса нет вообще. За период (военной операции. — Прим. ред.) только хуже, хуже. Приняли закон, что запрещается слушать русскую музыку. Я в это не вникал. Я и смотрел русских блогеров, и музыку слушал», — сказал он.

Кроме того, Откаленко рассказал, что подписал контракт с Минобороны Украины, находясь на срочной службе. Его доставили в учебный центр, где он пробыл сутки, а на следующий день боевика с товарищами отправили без подготовки в передовые подразделения.

Тогда он понял, как ситуация обстоит на самом деле. По словам Откаленко, невозможно было вести боевые действия с автоматом Калашникова, когда минометы накрывали позиции, а дроны постоянно скидывали боеприпасы.

Боевик отметил, что на Украине идет пропаганда народа. В частности, блогеры от власти пытаются «влезть в головы» мирных жителей, чтобы завоевать их доверие. При этом на Украине перестали считать боевиков за людей.

Спецоперация РФ на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВСУ начали набирать сразу после школы. Специальная программа «18-24» нацелена на тех, кого раньше мобилизацией не трогали.