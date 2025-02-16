В Японии пьяный чиновник потерял портфель с секретными документами

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 25 0

В нем также находился служебный ноутбук.

Пьяный сотрудник японского минфина потерял портфель с секретными документами

Фото: 5-tv.ru

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Нетрезвый сотрудник Министерства финансов Японии потерял портфель с секретными документами и служебным ноутбуком. Найти пропажу пока не удалось. Об этом сообщил телеканал CNN.

Сотрудник таможенно-тарифного бюро Министерства финансов после работы выпил с коллегой — в течение пяти часов мужчина осилил девять стаканов пива. После того, как он вышел из ресторана, сел в поезд и поехал домой, он обнаружил, что его сумка, содержащая крайне важные секретные документы, пропала.

Министерство сообщило о нарушении безопасности, обнародовав факт того, что в сумке находились административные документы с именами, адресами и краткими сведениями о делах 187 человек, включая подозреваемого, предположительно причастного к контрабанде наркотиков.

Также в сумке был рабочий ноутбук сотрудника, содержащий личную информацию о мужчине и его коллегах. Ведомство извинилось за подрыв доверия общественности, заявив, что расследует этот вопрос и примет «жесткие меры» по мере необходимости. Пока не было никаких сообщений о том, что утерянная информация была использована незаконно, заявили в министерстве.

Это уже не первый подобный случай для Японии — в 2022 году еще один госуслужащий потерял USB-флешку, содержащую персональные данные каждого жителя города Амагасаки. Тогда мужчина уснул на улице после употребления алкоголя в ресторане, а когда проснулся, его сумка с флешкой исчезла.

Устройство содержало имена, даты рождения и адреса 465 177 человек — всего населения города. Она также содержала конфиденциальную информацию, включая налоговые реквизиты, названия и номера банковских счетов, а также информацию о людях, получающих государственную помощь, например, выплаты по уходу за детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала директора Института открытого образования ЮУрГУ.

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