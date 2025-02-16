Мария Захарова посоветовала представителям западных держав взять в руки карту, чтобы разобраться в текущей ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истинную причину «дипломатической какофонии», о которой накануне говорил президент Финляндии Александр Стубб. Об этом она заявила на странице в своем Telegram-канале.

«Отвечая на это, хочу сказать следующее. Вам, не Европе, а Западной Европе, надо взять карту и понять, что без России никакой Европы нет, что Россия — это и есть Европа, учитывая сохраненные у нас истинные ценности, которые у себя дома были западноевропейцами уничтожены», — четко обозначила свою позицию Захарова.

Дипломат объяснила, что Россия смогла сохранить настоящие ценности, в отличие от Западной Европы, где все разрушили и забыли.

Следование намеченному в ее речи плану Мария Захарова считает единственным способом вернуть «Европейскому концерту» первоначальную суть: быть центром мировой политической мысли. В противном случае концерт будет звучать «какофонично».

Жесткое наставление стало ответом Стуббу, который призывал европейских лидеров прислушаться к США, потому что Мюнхенская конференция по безопасности, по его мнению, стала дипломатической какофонией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ, действительно, посещала ОАЭ.