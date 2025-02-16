Рубио назвал условие для переговоров с Россией

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 83 0

Рубио: РФ и США должны обеспечить корректную работу посольств для переговоров

Рубио: Мир на Украине возможен только при работающих посольствах США и России

Фото: www.globallookpress.com/Kira Hofmann

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США и Россия делают шаги к урегулированию кризиса на Украине.

У США и России назрела необходимость в нормализации работы посольств для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта. С таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала CBS.

«Если у нас действительно есть возможность добиваться мира путем взаимодействия с россиянами, нам необходимо иметь функционирующие посольства в Москве и в Вашингтоне», — отметил Рубио.

Он добавил, что вопрос функционирования дипломатических миссий будет обсуждаться на встречах министров иностранных дел обеих стран.

Как подчеркнул Рубио, переговоры между США и Россией по Украине еще не начались. Однако, как только процесс вступит в активную фазу, к диалогу подключат Киев и европейских партнеров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США. Во время беседы было подчеркнуто взаимное стремление к сотрудничеству по ключевым международным вопросам, включая ситуацию вокруг Украины, Палестины и проблемы Ближнего Востока.

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Рубио назвал условие для переговоров с Россией

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