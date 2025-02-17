Юра Борисов не получил британскую премию БАФТА за роль в фильме «Анора»

Премия Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA, БАФТА) не досталась российскому актеру Юре Борисову, сыгравшему в фильме «Анора». Итоги мероприятия опубликованы на страницах газеты The Guardian. 78-я церемония вручения почетной награды состоялась 16 января в Лондоне.

В числе номинантов в категории «Лучший актер второго плана» кроме Борисова были Киран Калкин («Настоящая боль»), Кларенс Маклин («Синг-Синг»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»). Победу одержал американец Киран Калкин. Он же ранее оставил российского коллегу без «Золотого глобуса».



«Анора» была представлена в нескольких категориях и получила награду за лучший кастинг. Майки Мэдисон, исполнительница главной роли в картине, завоевала свою премию как лучшая актриса.

А Юра Борисов готовится к церемонии вручения «Оскара», о том, что он номинирован как артист второго плана, стало известно 23 января. Кроме того, он уже получил награду Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса в номинации за работу в «Аноре».

Ранее 5-tv.ru писал о премьере ленты «Пророк. История Александра Пушкина», в которой Борисов перевоплотился в великого русского поэта.