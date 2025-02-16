День русского богатыря отметят на ВДНХ в рамках «Зимы в Москве»

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 24 0

Вход на мероприятие — по билету на каток.

День русского богатыря отметят на ВДНХ в рамках «Зимы в Москве»

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

На следующей неделе — 20 февраля — на катке ВДНХ отметят День русского богатыря. Главной темой праздника станут сила, мужество и храбрость русского народа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Вход — по билету на каток ВДНХ. Купить его можно на сайте ледовой площадки.

Гостей ВДНХ ждет тематическая вечеринка с забавами, танцами и народными играми. Они встретят Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Кроме того, в течение вечера на катке будет работать фотозона, оформленная в русской народной стилистике.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, которое до 28 февраля объединяет разнообразные мероприятия столицы. Горожан и туристов приглашают вспомнить традиции и историю, согреться чаем с горячими плюшками, покататься на коньках, посмотреть ледовые представления, сделать подарки людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, проявить заботу о тех, кому она необходима.

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