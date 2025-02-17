Тело популярной южнокорейской актрисы нашел в ее квартире друг. Ей было всего 24 года.

В Сеуле скончалась южнокорейская актриса Ким Сэ-рон, известная по ролям в дорамах «Зеркало ведьмы» и «Охотничьи псы». Тело 24-летней звезды нашел в ее доме приятель. С ним у девушки прежде была запланирована встреча. По данным представителей управления полиции района Сондон, признаков насильственной смерти не обнаружено, следов незаконного проникновения в жилище тоже.

Портал Isplus, в свою очередь, передает, что незадолго до смерти Сэ-рон оказалась в больнице. Она была дома без сознания, когда в гости заглянул друг, затем актрису госпитализировали, но вскоре она самовольно покинула медучреждение. И спустя некоторое время ее не стало. Официальная причина не называется, но поклонники склоняются к версии самоубийства.

В 2022 году Ким Сэ-рон оказалась в центре скандала, ее задержали в нетрезвом виде за рулем. Публичная порка продолжилась и после извинений знаменитости, пользователи Сети активно и оскорбительно обсуждали инцидент, а вскоре и вовсе объявили бойкот. Актриса не могла работать, так как представители киноиндустрии тоже от нее отвернулись, роли не предлагали. По слухам, Сэ-рон хотела вернуться в кино под новым псевдонимом, а также вместе с друзьями собиралась открыть кафе.

Ким Сэ-рон впервые появилась на киноэкране в 2009 году — это была главная роль в картине «Совершенно новая жизнь». На счету артистки более 25 проектов, наиболее успешными стали фильмы «Человек из ниоткуда», «Никто не знает», «Верховная шаманка Ка Ду-шим», а также сериалы «Охотничьи псы», «Услышь мое сердце», «Грабь награбленное», «Зеркало ведьмы», «Старшая школа: Пора любить» и другие.

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