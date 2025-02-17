Актер Всеволод Шиловский скрыл от всех смерть любимой жены

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Актер Всеволод Шиловский тайно похоронил жену Наталью Цехановскую

Почему актер Всеволод Шиловский скрыл от всех смерть любимой жены

Фото: Всеволод Шиловский/ТАСС

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О похоронах арфистки Натальи Цехановской не знали даже друзья и коллеги.

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский тайно похоронил жену, известную арфистку Наталью Цехановскую, с которой прожил в счастливом браке полвека. Как выяснилось, ее не стало полторы недели назад, но даже друзья и коллеги пары не знали о случившемся. Супругу актера похоронили тихо, не было ни некрологов в СМИ, ни публичных сочувствующих речей знаменитостей.

Только поклонники Цехановской рассказали о ее кончине в соцсетях, напомнив о ее заслугах — званиях лауреата Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, лауреата третьего Международного конкурса в Израиле, первой исполнительницы «Вариаций на тему Паганини» Михаила Мчеделова (1965 год).

Она была солисткой оркестра Московского государственного академического Детского музыкального театра имени Наталии Сац. В беседе с журналистами одного из федеральных телеканалов Шиловский поделился своим горем, но не вдавался в подробности.

«У меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии сейчас. Сейчас тяжело», — сказал он.

Покойная — третья супруга актера. Любовь начиналась с курортного романа и продлилась 50 лет. У пары общий сын Павел, он живет за границей, и двое внуков — Дарья и Михаил. От первого брака с заслуженной артисткой РФ Евгенией Ураловой у Шиловского детей нет. Вторая жена, актриса Нина Семенова-Шиловская, подарила ему сына Илью (режиссер и сценарист). Внучка Всеволода Николаевича Аглая Шиловская тоже актриса, победительница шоу «Три аккорда», она ждет ребенка от актера Александра Устюгова.

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