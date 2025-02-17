В Приморье автомобиль с людьми провалился под лед
На место происшествия направят водолазов.
Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид
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В Амурском заливе Приморского края автомобиль с людьми внутри провалился под лед. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.
«Сегодня днем легковой автомобиль провалился под лед в северной части акватории Амурского залива в районе Тавричанского лимана», — указано в тексте пресс-службы.
На место случившегося МЧС направит водолазов. В настоящее время неизвестно, сколько людей находились в автомобиле. Не уточняется также, удалось ли кому-то самостоятельно выбраться из тонущей машины.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Туле на реке Упа женщина погибла, пытаясь спасти свою собаку. 34-летняя жительница города вышла на реку с питомцем. Когда животное побежало по тонкому льду, он не выдержал, и собака провалилась. Женщина бросилась за питомцем, однако вскоре сама ушла под воду. Спасти ее не удалось.
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