Сердце остановилось 25 раз: в Москве врачи провели уникальную операцию

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У жителя Москвы 25 раз за сутки остановилось сердце

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Она продолжалась более семи часов и помогла восстановить работу органа.

В Москве спасли пациента, у которого 25 раз за сутки остановилось сердце. У мужчины был имплантирован дефибриллятор. Как раз он и помогал заводить сердце, но к моменту обращения в больницу разрядился после постоянных приступов.

Из-за серьезной аритмии все стандартное лечение результата не приносило. Чтобы спасти мужчину, врачи больницы имени Буянова решились на уникальную операцию. Она продолжалась более семи часов и помогла восстановить работу органа.

«Самое яркое, когда мне дали надежду. Когда отошел от наркоза, осознал свое состояние, когда врачи постоянно подходили и интересовались, вот это как раз самые яркие ощущения», — поделился пациент Андрей Петрухин.

По словам врачей, раньше пациента ждала бы трансплантация сердца. Но благодаря современному оборудованию, операции менее травматичные. Сейчас спасенный мужчина уже с семьей, дома. Говорит, что в планах как следует восстановиться, а потом вернуться к работе.

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Сердце остановилось 25 раз: в Москве врачи провели уникальную операцию

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