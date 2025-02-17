«Была любимой матерью»: актриса из сериала «Друзья» умерла из-за травмы головы

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 61 0

USA Today: Лесли Чарльсон умерла из-за черепно-мозговой травмы

Раскрыта причина смерти актрисы из «Друзей»

Фото: www.globallookpress.com/Birdie Thompson

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Подробности смерти звезды сериалов и «мыльных опер» специалисты смогли выяснить только лишь через месяц.

Обстоятельством, приведшим к смерти американской актрисы Лесли Чарльсон в январе 2025 года, стали «последствия тупого повреждения головы», то есть черепно-мозговая травма. Об этом сообщил USA Today со ссылкой на официальный отчет судебно-медицинской экспертизы города Лос-Анджелеса.

В ходе расследования судмедэксперт классифицировал смерть как несчастный случай. Более того, специалисты выяснили, что актриса страдала и от ряда других заболеваний на момент инцидента, в том числе от астмы, артрита, фибрилляции предсердий и заболевания головного мозга, при котором скапливается избыток спинномозговой жидкости.

Тяжелое состояние здоровья не повлияло на отношения актрисы с коллегами и близкими. Сразу после ее смерти многие выразили соболезнования.

«Ее непреходящее наследие охватывает почти 50 лет только в „Главном госпитале“, и так же, как Моника была сердцем Квотермейнов, Лесли была любимой матерью всего актерского состава и съемочной группы», — поделился своими чувствами в социальной сети исполнительный продюсер сериала «Главный госпиталь» Фрэнк Валентини.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что умерла звезда дорам «Зеркало ведьмы» и «Охотничьи псы» Ким Сэ-рон.

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