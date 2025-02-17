Замглавы Богучарского района Воронежской области выстрелил в пенсионера на охоте

Замглавы Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов застрелил пенсионера во время охоты. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, чиновник хотел разрядить ружье, но случайно выстрелил в 72-летнего москвича. Мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В январе похожий инцидент произошел в Беловодском лесничестве Ульяновской области. Там группа мужчин охотилась на лося, и от одного из выстрелов погиб 33-летний охотник. По факту случившегося также было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело браконьера из Рязанской области нашли на полигоне бытовых отходов после того, как он больше двух месяцев считался без вести пропавшим на охоте.