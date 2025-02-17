Второй по популярности алкогольный напиток в США может исчезнуть с прилавков.

Мексиканские производители текилы всерьез обеспокоены ситуацией на рынке, сложившейся в результате политических решений избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил Reuters.

«Мы ждем и молимся: пусть они постараются все обдумать и не поступят так, как планируют», — выразила чувства сообщества Мелли Барахас, владелица одной из винокурен в штате Халиско.

У своего офиса она вывесила флаги США, Канады и Мексики, четко обозначив, кого подразумевает под словом «они».

В начале февраля Трамп согласился отложить введение 25-процентного налога на импорт в США из Мексики и Канады, которых обвинил в нереагировании на проблемы притока нелегальных мигрантов и сбыта наркотических веществ. У стран есть возможность «укрепить границы» за 30 дней. Иначе таможенные пошлины вступят в силу.

В таком случае, как отмечает Барахас, цены на напиток для покупателей из США резко вырастут, а местные жители переориентируются на более выгодный алкоголь. Текила, которую имеет право ферментировать только Мексика, перестанет быть самой импортируемой в США продовольственной жидкостью. Производители столкнутся с трудностями при сезонном найме и оптовых закупках ингредиентов, среди которых голубая агава — растение, обрабатываемое мексиканцами.

Большое напряжение, по мнению Барахас, вызвано именно состоянием неопределенности. Сотрудницы на ее «женском» предприятии не знают, останутся ли они с зарплатой в ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что США на месяц приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады.