Под аплодисменты: ученики киевской школы изобразили сценку с нападением на «сотрудника ТЦК»

На Украине продолжается массовая мобилизация, и отношение к ней стало темой для новой театральной постановки. Киевские школьники разыграли сценку, в которой избили «сотрудника ТЦК».

Выступление было приурочено ко Дню влюбленных. Артист в костюме военкома получил удар по лицу, после чего его утащили за кулисы. Зрители встретили эпизод смехом и овациями. А вот режиму Зеленского представление не понравилось — в полиции уже начали проверку, а украинский министр образования даже стал требовать объяснения от руководства школы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина совершила взрыв рядом с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине) в украинском Николаеве. Уточняется, что в результате происшествия погибла сама женщина и один из военных. Еще шесть человек госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.