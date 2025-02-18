Силы ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников над территорией России

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 43 0

Дроны сбиты над Воронежской и Белгородской областями.

ПВО за ночь уничтожила пять украинских беспилотников над территорией России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ ликвидировали за ночь пять украинских дронов над двумя регионами России, сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА ― над территорией Белгородской области», ― заявили в Telegram-канале министерства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за минувшие сутки четыре мирных жителя Донецкой Народной Республике (ДНР) получили ранения в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Пушилин уточнил, что удары были нанесены по двум районам Горловки. В Никитовском украинские боевики использовали ствольную артиллерию, там ранены двое мужчин, частично разрушены восемь жилых домов.

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