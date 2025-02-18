Взяли 15-минутную паузу: что известно о переговорах США и России к этому часу

Москва отмечает нервозную реакцию Запада на российско-американские контакты.

На российско-американских переговорах в Саудовской Аравии был объявлен небольшой перерыв. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После 15-минутной паузы переговоры были возобновлены.

Во время брифинга внешнеполитического ведомства Мария Захарова также обратила внимание на нервную реакцию стран Запада на российско-американские контакты. По ее словам, они вызывают у них истерику. Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Официальный представитель министерства также пообещала, что глава МИД Сергей Лавров пообщается со СМИ после переговорного процесса.

Переговоры делегаций России и США стартовали в Эр-Рияде около 10:30 по московскому времени. Россию на встрече представили Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от Вашингтона в Саудовскую Аравию прилетели госсекретарь США Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Саудовскую Аравию на переговорах представляют министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и советник по нацбезопасности в ранге госминистра Мусаед бен Мухаммед аль-Аибан

Известно, что встреча посвящена теме восстановления двусторонних отношений РФ и США, а также подготовке возможных переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Россия также отмечала, что готова обсудить и ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который отвечает за экономический аспект начавшихся переговоров, выступил с несколькими заявлениями для СМИ. Он сообщил, что диалог с новой администрацией США позволяет сказать правду, указал на необходимость совместных проектов с США, в том числе в Арктике, а также дал оценку прогрессу в переговорах России и США — по его словам, он возможен в ближайшие 2-3 месяца.

Также Дмитриев допустил, что нефтяные компании из США могут вернуться в Россию «в какой-то момент».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по итогам встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде могут быть достигнуты соглашения о встрече президентов двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа.