Россия и США восстановят численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

AP: США и РФ договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств

Россия и США восстановят численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Американская сторона уже направила РФ запрос на утверждение своего нового посла.

Россия и США на встрече своих представителей в Эр-Рияде договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом сообщает Associated Press, цитируя участвовавшего в переговорах госсекретаря Марко Рубио.

Отмечается, что американская сторона уже направила Москве запрос на утверждение послом США в России Ричарда Норланда.

Переговоры между делегациями РФ и США завершились ранее в этот день в Эр-Рияде. Их участник, помощник президента РФ Юрий Ушаков, заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Он отметил, что пока рано говорить о дате встречи между российским президентом Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, на следующей неделе они «вряд ли» состоится.

Ушаков особо выделил то, что делегации России и США провели «очень серьезный разговор по всем вопросам». Отдельные команды переговорщиков двух мировых держав в свое время начнут контакты по украинскому кризису. От РФ пока неизвестно, кого включат в список делегации, так как это решение лично будет принимать президент страны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в США прокомментировали прошедшую в Саудовской Аравии встречу российской и американской делегаций.

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