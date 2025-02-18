«Мужчина может обидеться»: ТОП-8 ошибок женщин во время секса

Сексолог рассказала, как удовлетворить и не оттолкнуть своего партнера.

Просьбы повторять заветное «я люблю тебя», требование постоянного общения во время полового акта, а также просьбы оценить секс по десятибалльной шкале — мешает мужчине получить удовольствие во время близости с женщиной. Сексолог, клинический психолог Рената Бахтеева в беседе с 5-tv.ru назвала восемь женских ошибок в постели, которые могут раздражать партнеров.

Стеснительность

Некоторые женщины перед сексом требуют выключить свет и заворачиваются в одеяло, не позволяя мужчине смотреть на себя. Они думают, что их тело некрасиво, что на попе есть целлюлит, грудь маленькая, ноги не совершенные и так далее. При этом дама забывает, что мужчина уже ее выбрал со всеми ее недостатками, которые по большей части являются надуманными.

«Мужчина оценивает женское тело вовсе не так придирчиво, как сама обладательница этого тела. Ведь он уже влюбился, а значит, любит ваше тело несмотря ни на что. И ему очень важно во время секса смотреть на вас — это заводит и возбуждает лучше всяких афродизиаков. И самое важное здесь — не форма груди или попы, а то, как женщина себя ведет. Если она не стесняется, не замыкается, а сама наслаждается процессом, то мужчине это приносит огромное удовольствие», — объясняет эксперт.

Пассивность

Некоторые женщины считают, что их главное дело в сексе — это согласие. То есть, если она согласилась, то все остальное мужчина должен сделать сам. И в первые разы, возможно, партнеру это понравится — он будет чувствовать себя завоевателем и покорителем, однако, если так будет каждый раз, это ему быстро надоест.

«Чтобы секс был ярким и страстным, необходимо активное участие обоих партнеров. Иногда мужчине хочется, чтобы женщина сама „играла первую скрипку“ и брала инициативу на себя. Или же, по крайней мере, радостно отвечала на его действия, даже если он сверху. В противном случае он в конце концов устанет от пассивной партнерши, и может отказаться от секса. А женщина, вместо того, чтобы искать причину в себе, начинает думать, что любовь у него прошла, он встретил другую», — сообщает сексолог.

Молчание

Молчание или неумение сказать о своих желаниях и чувствах — сильно раздражает мужчин. Ведь им хочется знать, хорошо ли было партнерше, как сделать так, чтобы ей было еще приятнее, что ей хотелось бы попробовать. А партнерши иногда хотят, чтобы мужчина сам угадал, но он не может прочитать мысли.

«Важно научиться говорить мужчине о своих желаниях. Говорить о сексе действительно трудно, но это обязательно нужно преодолеть, иначе ни о какой гармонии в отношениях и сексе не может идти речи. Если вам тяжело сказать, тогда напишите письмо или смску. Мужчина однозначно будет в восторге, и уж точно он вам ни в чем не откажет!» — советует Бахтеева.

Имитация оргазма

Эта ошибка вытекает из предыдущей и заключается в неумении женщины сказать прямо о том, чего и как ей хочется. В итоге получается, что она не достигает финала, и ей проще его сымитировать, чем просить о чем-то мужчину.

«Рано или поздно вам это надоест, а неудовлетворенность вырастет в раздражительность, агрессию и нежелание заниматься сексом. Мужчина, узнав, что на самом деле вы его обманывали, может очень сильно обидеться, ведь вы таким образом уязвили его мужское самолюбие», — объясняет эксперт.

«Милый, сегодня болит голова…»

Эта отговорка стала настолько шаблонной, что о ней уже давно сочиняют анекдоты. Тем не менее, существуя в различных вариациях и формах, она медленно, но планомерно убивает сексуальную жизнь пар.

«Конечно же, у вас может болеть голова, и любящий мужчина это поймет. Однако не стоит использовать эту отговорку регулярно, иначе, получая постоянно отказы, мужчина просто может начать искать другую женщину. Ведь ему нужно, чтобы его хотели, потому что секс — одно из важных подтверждений любви», — советует клинический психолог.

Милые прозвища и неуместные шутки

Если вы не уверены в том, что обладаете идеальным чувством юмора, не стоит шутить в постели, поскольку каждое необдуманное слово может привести к краху всего процесса.

Непрошеные советы

Во время близости необходимо давать обратную связь и направлять партнера, однако это не должно превращаться в раздачу четких инструкций и указаний. Такой подход дезориентирует и сбивает с толку.

Боязнь экспериментов

Здоровая сексуальная жизнь на 50% состоит из фантазий. И многие из этих фантазий можно и нужно реализовывать, от чего многие женщины почему-то отказываются. А мужчины, несмотря на свою брутальность, в вопросе секса являются очень ранимыми, и постоянные отказы попробовать что-то новое их просто-напросто обижают.

«Разумеется, не нужно ничего делать через силу, борясь с отвращением и другими негативными эмоциями. Радости это никому не принесет. Однако постарайтесь научиться прислушиваться к мужским желаниям, и по возможности идти навстречу. Ведь секс без экспериментов быстро превращается в рутину, а реализация фантазий, наоборот, позволяет огню вашей страсти гореть долгие годы. Кто знает, может, именно то новое, что предлагает мужчина, станет самым лучшим опытом для вас. Точно так же вы сами имеете полное право фантазировать и делиться этими фантазиями с партнером», — заключила сексолог.

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