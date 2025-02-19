Украина оказалась «за детским столом»: что говорят о переговорах России и США в Эр-Рияде

Эфирная новость 28 0

Зеленский, которого не пригласили в Саудовскую Аравию, приехал в Анкару и попытался что-нибудь выторговать у Эрдогана.

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

Переговоры в Эр-Рияде оказались настолько болезненными для всех, кто следит за ними со стороны, что мировые СМИ уже не стесняются в оценке ситуации. Украине отведена роль стороннего наблюдателя, в то время как европейские лидеры бессильно наблюдают, как будущая безопасность континента решается за их спинами.

Это мнение издания Bloomberg, которое так же отмечает, что именно такого расклада сил хотел Путин, и по сути эту точку зрения разделяет Трамп.
Именно поэтому после сегодняшней встречи все сторонние заявления относительно контактов Москвы и Вашингтона выглядят просто смешно.

Хотя вот Зеленский, который весь этот день провел в Турции, опять не удержался и в десятый раз повторил, что Россия и США не могут вести диалог без участия Киева. Хотя вроде уже как ведут, а Киев никто и никуда не приглашает.

Также за «детским столом» в переговорах по Украине осталась и Европа. Неожиданно жестоко высказался глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall, акции которого подорожали в 8,5 раз за время СВО.

Теперь Паппергер объясняет еврочиновникам, что если они не инвестируют в оборону, если не показывают свою силу, то с ними обращаются как с детьми и сажают за отдельный стол, пока родители обедают.

В таком свете даже заявление Великобритании о намерении отправить своих миротворцев на Украину выглядит как блеф. Ведь сейчас численность британской армии впервые со времен Наполеона упала ниже 300 тысяч человек.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:36
«Я действительно разочарован»: Трамп недоволен отказом Киева от переговоров с РФ
2:17
Украина оказалась «за детским столом»: что говорят о переговорах России и США в Эр-Рияде
1:58
Актер Юра Борисов получил звание «русского Райана Гослинга» после успеха «Аноры»
1:39
Не первый случай: Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси
1:20
«Разговор очень полезный»: как прошла встреча делегаций РФ и США в Эр-Рияде
1:00
Дональд Трамп поддержал необходимость проведения выборов на Украине

Сейчас читают

Видеокамеры в Петербурге «научат» распознавать этническую принадлежность лиц
«Мужчина может обидеться»: ТОП-8 ошибок женщин во время секса
Быть счастливой или быть выбранной? Нормально ли первой знакомиться с мужчиной
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год