«Инь-Ян» снова на вершине: песня «O Yeah» покоряет чарты благодаря TikTok

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 1 875 0

Песня «O Yeah» группы «Инь-Ян» вернулась в чарты спустя 13 лет благодаря TikTok

Инь-Ян снова на вершине: песня «O Yeah» покоряет чарты благодаря TikTok

Фото: Пресс-служба группы "Инь-Ян"

Поклонники группы долгое время ждали ее фееричного возвращения в музыкальную индустрию, и, наконец, оно свершилось.

Поп-группа «Инь-Ян», известная такими хитам, как «Камикадзе» и «Сохрани меня», неожиданно вернулась в музыкальные ТОПы спустя 13 лет. Их трек «O Yeah» завирусился благодаря популярной соцсети TikTok и покорил сердца новой, молодой аудитории, сообщили 5-tv.ru в пресс-службе группы.

История группы наполнена взлетами и падениями. Пик популярности коллектива пришелся на начало 2010-х, когда их зажигательные песни и яркие выступления покоряли сердца слушателей и зрителей. Однако со временем стало казаться, что группа останется лишь в музыкальной истории.

Но у судьбы были свои планы. Неожиданно трек «O Yeah» стал появляться в многочисленных видео в TikTok. Цепляющий мотив и ритмичная мелодия быстро привлекли внимание пользователей, и песня начала не ползти, а стремительно подниматься в чартах. А пользователи придумывать танцы, превратив этот трек в настоящий тренд.

Проснувшийся интерес к творчеству «Инь-Ян» показал силу и влияние социальных сетей в современной музыкальной индустрии. TikTok стал мощной платформой для продвижения музыки, способной вернуть славу даже тем исполнителям, которые, казалось, давно канули в лету. Это яркий пример того, что вирусный контент может в одночасье изменить карьеру артиста. Остается только ждать, что ждет группу дальше — смогут ли они удержать завоеванные позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Юля Паршута философски отнеслась к тому, что неизвестные обокрали ее квартиру. Она уверена, что ворам воздастся по заслугам.

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