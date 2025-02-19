В ЕС готовят новый пакет военной помощи Киеву на 6 миллиардов евро.

Франция созывает уже второй экстренный саммит по Украине с европейскими странами, об этом сообщает агентство Reuters. Теперь Эммануэль Макрон решил пригласить государства, которые отсутствовали на прошлой встрече, в основном - страны Восточной Европы.

После начала переговоров между Россией и США французский президент вообще резко изменил свою риторику. В соцсетях он призвал к переговорам Киева и Москвы, а в интервью местной прессе заявил, что Франция не планирует отправлять войска на Украину, хотя сам был одним из главных инициаторов такого шага.

При этом в Евросоюзе сейчас готовят новый пакет помощи Киеву на сумму не менее шести миллиардов евро. Как пишут СМИ, таким образом ЕС пытается укрепить стратегическую позицию режима Зеленского.