Четверть века минуло со дня смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака

Человек, который превратил Ленинград в Санкт-Петербург. Сегодня исполняется 25 лет со дня смерти Анатолия Собчака. В 1991 году он вошел в историю как первый демократически избранный мэр Ленинграда, а уже через несколько месяцев город вернул себе историческое имя.

Как ему удалось в эпоху кризисов заложить основы новой России? Почему его команда стала «кузницей» политической элиты? И как Собчак стал символом перемен? Обо всем этом рассказал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

— Историю вершит народ. Твой голос решающий. Независимый юрист Анатолий Собчак. Это?

— Это предвыборный плакат 1989 года.

— Это вот на первый съезд народных депутатов?

— Да. Да!

На тех — первых демократических выборах в Верховный Совет СССР — Анатолий Собчак уверенно обошел слесаря-наладчика Балтийского завода и главреда журнала «Коммунист».

«Он очень четко ощущал пульс времени, смело выдвигал новые взгляды на развитие нашего государства и общества», — сообщил начальник отдела в комитете по экономике и финансам мэрии Санкт-Петербурга в 1992-1995-х Сергей Нарышкин.

Потом подсчитают: депутат Собчак за те пять съездов выступил с трибуны 147 раз — гораздо больше, чем кто-либо из его коллег. Это нравились не всем.

Он был так же популярен, как Ельцин и академик Лихачев. Ему предлагали баллотироваться в президенты, а он вернулся в Ленинград.

«Он заявил, мэром Ленинграда быть не хочет, мэром Петербурга будет», — рассказала Людмила Нарусова.

Референдум о переименовании города прошел одновременно с выборами мэра. Эйфория от той победы длилась недолго. Ленинград, как и всю страну, ждало испытание — ГКЧП.

«Прилетев из Москвы в Ленинград 19 августа 1991-го, Собчак едет сначала к военным, а потом в Мариинский дворец, где тогда располагался Ленсовет. Он обращается к горожанам прямо из этого окна. Встав на подоконник, говорит, что все происходящее незаконно, главное сейчас — защитить страну. Его слушают тысячи человек», — рассказывает Ишмухаметов.

Его записи в ежедневнике — хроника путча. 21 августа. В 10 утра митинг на Дворцовой. 120 тысяч человек. Сразу после — пресс-конференция.

«Он выступил на телевидении на ленинградском, оно тогда было всероссийским, всесоюзным. И он все назвал своими именами. И предотвратил вот эту кровавую бойню», — рассказала пресс-секретарь Анатолия Собчака с 1994 по 1996 годы Людмила Фомичева.

Когда политический кризис был разрешен, пришлось бороться с экономическими вызовами. В городе сначала опустели прилавки, а когда с — нового — 1992 года началась «шоковая терапия», продукты просто не на что было купить.

«Инфляция в первый год, в 1992 году — 1400%. Это, конечно, был очень серьезный шок для населения. Он брал меня, и мы ехали прямо в гущу событий — к транспортникам, собирали врачей и обсуждали, как нам вместе в этой ситуации жить», — рассказал в 1993–1996 годах — первый заместитель мэра, глава комитета экономики мэрии Санкт-Петербурга Алексей Кудрин.

Уже к маю 1992-го — Петербург первым в стране отменяет продуктовые талоны. И тогда же начинают расселять аварийные коммуналки. «Великий город с областной судьбой», как писал о нем Даниил Гранин, начинает закреплять за собой статус культурной столицы.

«Мы дружили, мы общались. Мы хотели выводить тогда Петербург в элитную семью культурных столиц мира, а не только России», — рассказал народный артист России Валерий Гергиев.

При нем начинается масштабная реставрации памятников культуры.

«Всегда была вот такая хорошая моральная поддержка с его стороны, потому что у нас все было очень трудно, сложно», — отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Петербург будто снова открывался миру, в 1994-м — прошли третьи Игры доброй воли. Две тысячи спортсменов из 56 стран.

«Это было только под Собчака, потому что, я думаю, что он обратился тогда к лидерам стран, были все ведущие страны, спортсмены всех ведущих стран: Великобритании, Соединенных Штатов, Германии и других стран», — отметил зампред комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга в 1991–1993 годах Виктор Зубков.

Собчак стал наставником для многих представителей сегодняшней политической элиты. В 1996-м Собчак из-за развязанной в СМИ травли проиграл выборы с ничтожным перевесом. Рядом остались только самые близкие соратники.

«Алексей Кудрин, Герман Греф, Дмитрий Козак, Владимир Путин не только не отвернулись, они категорически отказались работать с Яковлевым и у Яковлева, когда он предложил, и Владимир Путин даже сказал такую фразу: «Нет, лучше быть повешенным за преданность, чем за предательство», — заявила Нарусова.

Команда Собчака — это тоже его наследие. Как и самый красивый в стране город. Его большие планы оборвались ровно четверть века назад. Сегодня Петербург вспоминает своего первого, и единственного мэра.