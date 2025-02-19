Силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь

За прошедшую ночь силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией РФ были сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, три летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью. Один БПЛА уничтожен над территорией республики Татарстан. Четыре беспилотника сбиты над акваторией Черного моря. А атаку одного из дронов подавили над Тульской областью.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что операторы дронов уничтожили украинский бронеавтомобиль «Козак». Транспорт перемещал личный состав ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. В операции применяли два типа беспилотников. Первый — разведывательный — обнаружил цель. Второй — камикадзе — поразил бронемашину.