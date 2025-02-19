Силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь

Беспилотники ВСУ были перехвачены над тремя регионами РФ и акваторией Черного моря.
Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey
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За прошедшую ночь силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией РФ были сбиты девять украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, три летательных аппарата были перехвачены над Брянской областью. Один БПЛА уничтожен над территорией республики Татарстан. Четыре беспилотника сбиты над акваторией Черного моря. А атаку одного из дронов подавили над Тульской областью.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что операторы дронов уничтожили украинский бронеавтомобиль «Козак». Транспорт перемещал личный состав ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. В операции применяли два типа беспилотников. Первый — разведывательный — обнаружил цель. Второй — камикадзе — поразил бронемашину.
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