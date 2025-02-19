Российские силы продолжают вытеснять националистов с территории нашей страны.

Операторы дронов группировки войск «Днепр» уничтожили бронеавтомобиль «Козак» и ратирующийся личный состав ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. Расчет обнаружил цель в ходе мониторингового полета и передал информацию на командный пункт.

Была поставлена задача выявить передвижение личного состава около автомобиля, чтобы одним ударом беспилотника нанести максимальный урон противнику.

После того, как оператором разведывательного дрона было выявлено движение военнослужащих ВСУ, цель поразил дрон камикадзе.

Выполняя свою работу, операторы дронов сохраняют жизни штурмовикам и разведчикам, ежедневно выполняющим боевые задачи в непосредственной близости к противнику.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.