Внес правки: сценарий «Красного шелка» переписали ради согласия Биковича на главную роль

Долгожданная премьера ретро-детективного экшена состоялась в кинотеатре «Октябрь».

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера фильма «Красный шелк» режиссера Андрея Волгина. Главную роль в ретро-детективном экшене исполнит сербский и российский актер Милош Бикович. В интервью корреспонденту 5-tv.ru артист рассказал, что изначально не одобрил сценарий картины и отказался участвовать в проекте, но потом передумал.

«Сначала я отказался, потом переделали сценарий, потом согласился. Его писали под меня, но переделывали уже, учитывая мои комментарии», — заявил Бикович.

Как отметил актер, в своей работе он очень избирателен. У него есть свои критерии, которым должна соответствовать кинолента или постановка. И на первом месте в этом списке как раз находится основа основ — сценарий.

«Если он логичный, если он динамичный, если задумка интересная. Там много факторов, но самое главное — чтобы он был хорошо написан. С кем советуюсь? С друзьями, которые лучше меня разбираются», — сказал он.

Картина «Красный шелк» выйдет в широкий кинопрокат 20 февраля 2025 года. Помимо Милоша Биковича в ней сыграли Глеб Калюжный, Чжэн Ханьи, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Жаргал Бадмацыренов и другие.

Действие фильма происходит в 1927 году в транссибирском экспрессе. В поезде через всю страну везут секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Пассажиры в этом составе тоже непростые — это разведчики, спецагенты, красноармейцы и жестокие головорезы… Готовые на все ради важнейших документов.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как съемочной группе удалось переместить зрителей «Красного шелка» в начало XX века.