Евросоюз согласовал 16-й пакет антироссийских санкций

Посланники Европейского союза согласовали 16-й пакет санкций против России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.

Отмечается, что ограничительные меры включают запрет на импорт первичного алюминия из России. Также под санкции подпадут 73 новых судов «теневого» флота.

При этом газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что представители стран Евросоюза согласовал санкции в связи с обещанием Брюсселя усилить давление на Россию и поддержать Украину. Меры предпринимаются несмотря на переговоры Вашингтона и Москвы о прекращении конфликта в Незалежной.

По данным издания, санкции направлены против большего числа лиц и компаний, которые, по предположению Евросоюза, помогают России в проведении спецоперации на Украине.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда американские компании смогут вернуться в Россию. Бизнес Штатов потерял более 300 миллиардов долларов, когда ушел с российского рынка.