«Невозможны без космической разведки»: Путин высказался об атаках ВСУ на КТК
Путин: атака на КТК выглядит как совместная акция ВСУ и Европы
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Атака воспринимается как скоординированные действия Украины с Европой.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стали возможны благодаря использованию космической разведки.
По мнению российского лидера, в ударе по нефтяной станции прослеживается связь с новыми санкциями Европейского союза в отношении России.
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