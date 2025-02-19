«Невозможны без космической разведки»: Путин высказался об атаках ВСУ на КТК

Атака воспринимается как скоординированные действия Украины с Европой.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) стали возможны благодаря использованию космической разведки.

По мнению российского лидера, в ударе по нефтяной станции прослеживается связь с новыми санкциями Европейского союза в отношении России.