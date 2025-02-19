Путин объяснил, почему Трамп поменял позицию по срокам окончания конфликта

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 18 0

Путин: Трамп начал получать полную информацию от спецслужб

Путин прокомментировал сроки Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По его словам, «это естественно».

Президент Владимир Путин прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине всего за день. Глава государства отметил, что, по его мнению, обещания американского коллеги не выдерживают критики, особенно с учетом того, что Трамп сам изменил свою позицию после того, как начал получать информацию от разведки.

В начале своей президентской кампании Трамп заявлял, что для урегулирования конфликта потребуется «всего один день», но позже, получив более полную картину, признал, что на решение может уйти гораздо больше времени.

«Как стал получать информацию как уже избранный президент Соединенных Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода. <…> Это естественно, абсолютно естественно», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что делать прогнозы о сроках окончания конфликта не готов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил удивление по поводу сдержанности Дональда Трампа в ответ на грубость со стороны Европы. По итогам переговоров между Россией и США в Эр-Рияде Путин отметил, что с радостью готов встретиться с американским лидером.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:13
Путин: новое руководство США заинтересовано в стабильных ценах на энергорынке
18:03
Путин объяснил, почему Трамп поменял позицию по срокам окончания конфликта
17:53
Путин: Россия не вмешивается в дела Европы и США
17:46
«Вели себя хамским образом»: Путин удивился сдержанности Трампа в отношении Европы
17:39
Набиуллина предупредила о новой распространяемой мошенниками вредоносной программе
17:30
Зеленский заявил о дефиците ракет для систем Patriot

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
Вернутся на рынок? Raiffeisen Bank ответил на вопрос о сокращении бизнеса в РФ
«Основной партнер»: Елена Подкаминская о рабочих отношениях с Милошем Биковичем
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год