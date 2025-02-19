Путин объяснил, почему Трамп поменял позицию по срокам окончания конфликта

По его словам, «это естественно».

Президент Владимир Путин прокомментировал недавнее заявление Дональда Трампа о готовности завершить конфликт на Украине всего за день. Глава государства отметил, что, по его мнению, обещания американского коллеги не выдерживают критики, особенно с учетом того, что Трамп сам изменил свою позицию после того, как начал получать информацию от разведки.

В начале своей президентской кампании Трамп заявлял, что для урегулирования конфликта потребуется «всего один день», но позже, получив более полную картину, признал, что на решение может уйти гораздо больше времени.

«Как стал получать информацию как уже избранный президент Соединенных Штатов от спецслужб и так далее, он изменил же свою позицию, сказал, что да, потребуется полгода. <…> Это естественно, абсолютно естественно», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что делать прогнозы о сроках окончания конфликта не готов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил удивление по поводу сдержанности Дональда Трампа в ответ на грубость со стороны Европы. По итогам переговоров между Россией и США в Эр-Рияде Путин отметил, что с радостью готов встретиться с американским лидером.