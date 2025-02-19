Путин наградил коллектив предприятия «Радар ммс» орденом Александра Невского

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 30 0

НПП является одним из лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин наградил коллектив научно-производственного предприятия (НПП) «Радар ммс» орденом Александра Невского. Один из отечественных лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов, точного приборостроения, программного обеспечения находится в Санкт-Петербурге.

«Очень рад вручить коллективу „Радар“ высокую государственную награду — орден Александра Невского. У вашего предприятия, уважаемые друзья и коллеги, богатая и славная история. За прошедшие десятилетия оно прошло большой, достойный путь, и сегодня занимает лидирующие позиции в области создания сложнейших интеллектуальных систем для авиационной и морской техники, как военного, так и гражданского назначения», — подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что предприятие вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности и безопасности РФ. ННП «Радар ммс» разрабатывает и поставляет автоматизированные системы и комплексы для высокоточного оружия.

Путин поблагодарил всех ветеранов, руководство и сотрудников предприятия за добросовестность и ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия представила на выставке IDEX-2025 более 40 оборонных предприятий. У отечественного оружия есть неоспоримое конкурентное преимущество: оно было испытано в бою.

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