В Краснодаре двое детей попали в больницу после съеденных леденцов

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Причины произошедшего выясняются.

Смертельная сладость? Почему дети оказались в больнице после ужина

Фото: www.globallookpress.com/Franz Waldhäusl

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В Краснодаре двое детей, 8-летняя девочка и ее 6-летний брат, находясь в гостях у прабабушки и прадедушки, после ужина и сладких леденцов легли спать. Вскоре детям стало плохо. Родители немедленно вызвали скорую помощь, сообщила пресс-служба МВД России по региону.

«В данный момент несовершеннолетние находятся дома, их жизни и здоровья ничего не угрожает», — гвоорится в сообщении.

При этом в соцсетях и ряде СМИ ранее появилась информация, что дети попали в реанимацию после съеденных леденцов, а позднее впали в кому.

Власти начали расследование, чтобы выяснить, что стало причиной случившегося. Прямая связь между состоянием детей и съеденными леденцами пока не подтверждена.

Ведется проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге в семье, отвергающей традиционные методы лечения, скончался шестилетний мальчик. Трагедия произошла накануне в Красносельском районе города. Отец ребенка вызвал скорую помощь, когда его сын начал задыхаться, но прибывшие медики не смогли помочь. Родители утверждают, что мальчик страдал от невралгии, но отказались от обращения к врачам, предпочтя самолечение.

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