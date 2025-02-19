Здание генконсульства Украины в Польше закидали яйцами и облили краской

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 35 0

Виновные пока не найдены.

Здание генерального консульства Украины в Польше закидали яйцами и облили краской

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Nekrasov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Здание генерального консульства Украины в Польше закидали яйцами и облили краской. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, находившиеся неподалеку стражи правопорядка услышали со стороны посольства громкий хлопок. Прибыв на место происшествия, они увидели на внешних подоконниках здания скорлупу от яиц, а на стенах пятна краски.

Полиция до сих пор не смогла установить, кто стоит за актом вандализма — оперативные службы продолжают работать на месте преступления. Это уже не первый подобный случай за последние несколько лет — ранее похожие акции уже случались в Чехии.

Как сообщается, само здание уже удалось отмыть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате переговоров России и США в Эр-Рияде стороны пришли к договоренности о возобновлении работы диппредставительств обеих стран в нормальном режиме.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:06
Два самолета столкнулись в воздухе над аэропортом в Аризоне
0:02
Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Крымом
23:56
В Москве загорелось здание института вычислительной техники С. А. Лебедева
23:49
Почему японская молодежь отказывается от душа: вся правда о новом тренде
23:33
Абсолютно искренен: почему Natan не манипулировал, говоря о страданиях
23:16
В Москве эвакуировали посетителей ТЦ «Небо» из-за угрозы взрыва

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
На концерте SHAMAN женщина поцеловала экран с фото офицера под песню «Встанем»
Украина готовит серию терактов против дипломатических представительств России
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год