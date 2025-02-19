Здание генконсульства Украины в Польше закидали яйцами и облили краской

Здание генерального консульства Украины в Польше закидали яйцами и облили краской. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно, находившиеся неподалеку стражи правопорядка услышали со стороны посольства громкий хлопок. Прибыв на место происшествия, они увидели на внешних подоконниках здания скорлупу от яиц, а на стенах пятна краски.

Полиция до сих пор не смогла установить, кто стоит за актом вандализма — оперативные службы продолжают работать на месте преступления. Это уже не первый подобный случай за последние несколько лет — ранее похожие акции уже случались в Чехии.

Как сообщается, само здание уже удалось отмыть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате переговоров России и США в Эр-Рияде стороны пришли к договоренности о возобновлении работы диппредставительств обеих стран в нормальном режиме.