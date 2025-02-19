На концерте SHAMAN женщина поцеловала экран с фото офицера под песню «Встанем»

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 148 0

Кем ей приходится военный, пока неясно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тур заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, по Сибири подходит к концу. На концерте в Новосибирске певец и композитор исполнил свою известную композицию «Встанем» — в зале заметили женщину, которая под песню поцеловала экран с фото офицера. Трогательное видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах заметно, как женщина в зале целует фото на экране мобильного телефона. Перед ней — изображение молодого мужчины в военной форме. Женщина стоит вполоборота, но, если приглядеться, можно заметить, что она улыбается. Погасив экран, зрительница сжимает руки и внимательно смотрит на сцену, откуда звучат строки:

«Встанем,
И бьется сильнее в груди наша вечная память».

Также можно заметить, что женщина прикасается к лицу рукой — вероятно, она вытирает слезы.

«Встанем» была выпущена 23 февраля 2022 года ко Дню защитника Отечества. SHAMAN рассказывал, что написал «Встанем» буквально на одном дыхании. После выпуска песни артист объявил о своем первом сольном концерте.

На следующий год в этот день SHAMAN напомнил, кому посвящена эта песня и поблагодарил — поклонников за поддерджку, а российских военных — за их подвиг.

«Особые слова благодарности тем, кто не только сейчас, в праздник, но и во все другие дни года, ежеминутно рискуя своей жизнью, защищает наш мир и благополучие», — написал певец в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тысячи людей встали на концерте SHAMAN в Екатеринбурге под песню «Встанем».

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
91.34
-0.09 95.67
-0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
«Диктатор без выборов»: Трамп очень жестко прошелся по Зеленскому
19:31
На концерте SHAMAN женщина поцеловала экран с фото офицера под песню «Встанем»
19:29
Патрушев: товарооборот сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ в 2024 году вырос на 30%
19:16
Снова истерика: Зеленский взбесился из-за слов Трампа о доверии к нему 4% украинцев
19:01
Собянин: 23 февраля парковаться на всех улицах Москвы можно будет бесплатно
18:46
Героизм на передовой: Путин оценил работу военкоров

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области
Путин: РФ готова вернуться за стол переговоров по Украине
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год