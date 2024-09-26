Тысячи людей встали на концерте SHAMAN в Екатеринбурге под песню «Встанем»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 16

Артист и его поклонники почтили таким образом память погибших российских бойцов.

Тысячи людей встали на концерте SHAMAN в Екатеринбурге под песню «Встанем»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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В Екатеринбурге состоялся большой сольный концерт автора и исполнителя песен, заслуженного артиста России Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Исполнитель хитов «Я русский» и «Встанем» собрал в «Екатеринбург-ЭКСПО» около четырех тысяч человек. Билеты на шоу долгое время оставались в продаже и были раскуплены за несколько часов до его начала.

Как сообщают региональные СМИ, пользователи сети и посетители представления активно обсуждали ситуацию с билетами. Не раскупленные сразу билеты люди разбирали в последний момент, из-за чего в ряде telegram-каналов прошел слух, мол, к этому может быть причастен определенный административный ресурс. Подтверждения сплетням не нашлось, а почитатели таланта SHAMAN делились с журналистами — из-за небольшого афиш некоторые просто не знали о будущем выступлении.

Так или иначе зал был полон 25 сентября. На сцену Дронов вышел из зала с российским флагом в руках и пообещал петь 40 часов подряд. Композицию «Настоящий мужчина» артист посвятил своему коллеге Григорию Лепсу. Исполнял в его подарке — очках — и подшучивал над ним, пародируя манеру. В финале прозвучали «Встанем» и «Я русский». На первых аккордах люди поднялись со своих мест и подошли к сцене. Стоя они выслушали музыканта и почтили память погибших в ходе спецоперации российских бойцов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему SHAMAN вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за несостоявшееся выступление.

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