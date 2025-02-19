Суд решил в приоритетном порядке удовлетворить требования экс-работников «Гугл»

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 32 0

Компания задолжала им почти 700 миллионов рублей.

Суд решил в приоритетном порядке удовлетворить требования экс-работников Google

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Арбитражный суд Москвы решил в приоритетном порядке удовлетворить требования бывших сотрудников ООО «Гугл» по отношению к требованиям текущих кредиторов, возникших после возбуждения дела о банкротстве компании. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на партнера адвокатского бюро Артура Зурабяна, который участвовал в заседании.

Дело в том, что по закону, интересы работников могут быть удовлетворены только после удовлетворения требований текущих кредиторов.

Компания Google LLC, фактическим представителем которого в России является ООО «Гугл», уже несколько лет продолжает нарушать законы РФ и игнорировать требования Роскомнадзора по удалению запрещенного контента и восстановлению заблокированных YouТube каналов российских телеканалов. Из-за этого текущие обязательства «Гугла» становятся все больше, делая невозможным удовлетворение требований бывших сотрудников.

Общая сумма их требований по зарплате составляет около 480 миллионов рублей, не считая более 200 миллионов рублей в качестве НДФЛ и страховых взносов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал недвижимость Елены Блиновской в Москве, Подмосковье и Крыму.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.43
-0.91 94.08
-1.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:42
Обозреватель Добрынин: Трамп собирается превратить Европу в колонию США
22:39
«Он мыслил масштабно и глубоко»: Путин выступил на концерте памяти Собчака
22:26
В РФ ужесточат наказание за уничтожение имущества по мотивам вражды
22:10
«Очень классный парень»: Могильников высказался о работе Пересильд и Дмитриенко
22:10
Суд решил в приоритетном порядке удовлетворить требования экс-работников «Гугл»
21:52
Цвета весны и лета 2025: горячие тренды окрашивания, которые изменят образ

Сейчас читают

Бей своих, чтоб чужие боялись. Как Трамп превращает Европу в колонию США
Захарова: российских производителей не променяют на европейские тряпки
В Нижнем Новгороде автобус насмерть сбил чиновницу и поехал дальше
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год