Силы ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Крымом

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

МО РФ: над Республикой Крым были уничтожены четыре украинских дрона

уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над крымом

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Вражеские беспилотники были ликвидированы в течение 45 минут.

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре дрона ВСУ над территорией Республики Крым в период с 22:25 до 23:10 по московскому времени. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В период с 22:25 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Силы ПВО России уничтожили девять украинских дронов за ночь. Вражеские дроны были перехвачены над территориями трех регионов России, а также над акваторией Черного моря. Три БПЛА ликвидировали над Брянской областью, под одному над республикой Татарстан и Тульской областью, еще четыре — над Черным морем.

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