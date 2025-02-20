Папа Римский ощущает приближение смерти и готовится к «битве за престол»

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 16 0

Понтифик страдает от тяжелой формы бронхита.

Папа Римский чувствует приближение смерти и укрепляет свое наследие Читайте на 

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Папа Римский Франциск не уверен, что сможет справиться с последствиями тяжелого бронхита. Перед «битвой за престол», которая начнется сразу после его смерти, понтифик стремится принять множество важных решений, пишет издание Politico

Три дня назад пресс-служба Святого Престола заявила, что бронхит Папы Римского перерос в «полимикробную инфекцию» и приобрел «сложную клиническую картину». Понтифик не мог читать проповедь по утрам, для любых действий ему было необходимо «предписание врачей».

Уже на следующий день Ватикан объявил, что у Папы Римского поражено оба легких.

«Франциск также предпринял шаги по завершению ключевых инициатив и назначению сочувствующих ему деятелей на ключевые посты после прогрессивного папства, отмеченного острыми идеологическими разногласиями», — сказано в материале издания.

Отмечается, что если борьбе за престол папы Римского состоится, то она будет очень политизированной. Издание сделало такой вывод исходя из конфликта между понтификом и вице-президентом США Джей-ди Вэнсом, исповедующим католицизм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Папа Римский призвал Европу снять санкции с России.

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