Стратегический характер: как развивается сотрудничество России и ОАЭ в сельском хозяйстве

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Патрушев заявил о росте торговли сельхозпродукцией между РФ и ОАЭ

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Товарооборот между странами вырос на 30%.

О росте торговли сельхозпродукцией между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами заявил зампред Правительства РФ Дмитрий Патрушев.

В Дубае зампред российского правительства посетил Международную выставку, на которой в этом году представлены более сотни отечественных компаний. Вице-премьер осмотрел экспозицию и отметил, что партнерство со странами Персидского залива в сфере АПК имеет стратегический характер.

«Что касается взаимодействия непосредственно с Объединенными Арабскими Эмиратами, то наши объемы взаимного товарооборота регулярно растут. В прошлом году объем товарооборота в сфере сельского хозяйства вырос на 30%. А уже в этом году в январе буквально в два раза», — подчеркнул заместитель председателя Правительства России.

Россия поставляет в Эмираты зерно, бобы и мясо. И теперь хочет расширить ассортимент за счет поставок молока и безалкогольных напитков.

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