Нарастающее чувство тревоги: когда пора обращаться к психиатру

Не стоит бояться врачей или психологов, когда речь идет о ментальном здоровье.

Чувство тревожности — это веский повод обратиться к психиатру. Об этом рассказал изданию Lenta.ru профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) Юрий Сиволап.

По словам врача, периодически возникающее чувство тревоги может указывать на проблемы с ментальным здоровьем. Если человек замечает у себя такой симптом, то стоит обратиться за помощью к специалисту.

Эксперт пояснил, что ходить на консультацию к психологу — это нормально. А к психиатрам или к психотерапевтам нужно относиться также, как и к специалистам из любой другой области медицины. Не стоит опасаться, что вас примут за сумасшедшего, если вы придете к ним на прием.

«Обращение за помощью к психиатру или психотерапевту, если речь не идет о территориальных государственных учреждениях, не повлечет за собой нежелательных социальных последствий», — заметил Сиволап.

Помощь квалифицированного специалиста поможет избавиться от многих ментальных проблем, уверен эксперт.

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