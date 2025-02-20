Путин провел разговор с командирами 810-й бригады и 56-го полка по Курской области
Накануне российский президент сообщил, что ВС РФ пересекли границу с Украиной.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с командирами 810-й бригады Черноморского флота и 56-го полка седьмой десантно-штурмовой дивизии по ситуации в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Военнослужащие российской армии доложили о ходе боевых действий в приграничье. Путин поблагодарил командиров за выполнение всех необходимых задач по обороне области.
«Президент поблагодарил командиров и весь личный состав подразделений за успешное выполнение поставленных перед ними задач на территориях вклинения противника в Курской области», — заявил Песков.
Вечером 19 февраля российский лидер сообщил, что бойцы ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области, и армия России наступает по всей линии боевого соприкосновения. Президент также отметил военных корреспондентов, сообщив, что они героически выполняют свой долг.
Журналисты государства всегда объективно информируют общество о происходящим в зоне специальной военной операции. Подробнее можно посмотреть в видео общения Владимира Путина с обозревателями на 5-tv.ru.
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