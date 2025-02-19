Армия России пересекла границу с Украиной в Курской области, сообщил президент России Владимир Путин. Он отметил, что информацию ему доложили час назад (около 16:00 по московскому времени — Прим. ред.), и бойцы ВС РФ продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.

«Сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил военных корреспондентов, сообщив, что они героически выполняют свой долг. Журналисты государства всегда объективно информируют общество о происходящим в зоне специальной военной операции.

Министерство обороны РФ сегодня сообщало, что в ходе боев в Курской области ВСУ потеряли более 510 единиц личного состава, а один боевик ВСУ сдался в плен. Кроме того, бойцы РФ уничтожили танк, а также четыре бронетранспортера и боевую машину пехоты. Боевики ВСУ потеряли в боях немецкую САУ «Panzerhaubitze 2000» и РСЗО «Ольха».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российские войска освободили Свердликово в Курской области. Оборонное ведомство также опубликовало кадры освобождения населенного пункта.