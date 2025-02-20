На фоне отцовства Давы: Ольга Бузова исполнила давнее желание
Ольга Бузова проколола ухо по совету подруги Натальи Рудовой
Фото, видео: Telegram/Бузова/byzovahouse; 5-tv.ru
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Звезда хита «Мало половин» решилась на изменения во внешнем облике.
Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала пирсинг, последовав совету актрисы Натальи Рудовой, которая набралась смелости на подобную операцию в первых числах февраля. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.
«Только посмотрите, как красиво! Вообще не понимаю, как я раньше ходила без этой сережки! Как блестит! Сейчас отек еще спадет немного», — поделилась своей радостью певица, добавив в подписи к видео, что от счастья «визжала, как ребенок».
Звезда не скрывает от пользователей сети почти ничего. На опубликованных знаменитостью видео показан и сам процесс проведения процедуры «хеликс» — операции только на верхней части уха. Хотя она и практически безболезненна, для заживления ранки требуется длительный срок.
Подписчики в комментариях все-таки остаются в неведении относительно одного аспекта жизни Ольги — ее текущем статусе в обществе. Они строят догадки: перед кем Ольга хочет хвастаться сменой имиджа в будущем. Однако в одном они уверены: изменения связаны с новостями о беременности Мари Краймбрери от экс-парня Бузовой Давида Манукяна.
Так, некоторое время назад Ольга Бузова решилась на другую перемену — в прическе. Певица вернулась к каре.
Ранее 5-tv.ru писал, с кем Ольга Бузова провела День всех влюбленных.
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