На фоне отцовства Давы: Ольга Бузова исполнила давнее желание

Звезда хита «Мало половин» решилась на изменения во внешнем облике.

Телеведущая и певица Ольга Бузова сделала пирсинг, последовав совету актрисы Натальи Рудовой, которая набралась смелости на подобную операцию в первых числах февраля. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

«Только посмотрите, как красиво! Вообще не понимаю, как я раньше ходила без этой сережки! Как блестит! Сейчас отек еще спадет немного», — поделилась своей радостью певица, добавив в подписи к видео, что от счастья «визжала, как ребенок».

Звезда не скрывает от пользователей сети почти ничего. На опубликованных знаменитостью видео показан и сам процесс проведения процедуры «хеликс» — операции только на верхней части уха. Хотя она и практически безболезненна, для заживления ранки требуется длительный срок.

Подписчики в комментариях все-таки остаются в неведении относительно одного аспекта жизни Ольги — ее текущем статусе в обществе. Они строят догадки: перед кем Ольга хочет хвастаться сменой имиджа в будущем. Однако в одном они уверены: изменения связаны с новостями о беременности Мари Краймбрери от экс-парня Бузовой Давида Манукяна.

Так, некоторое время назад Ольга Бузова решилась на другую перемену — в прическе. Певица вернулась к каре.

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