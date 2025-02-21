Решительность приведет к успеху: китайский гороскоп на неделю с 24 февраля по 2 марта

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 24 февраля по 2 марта 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя спокойная, желательно наполнить ее рутинными активностями, так как избыточной прыти она не поддержит. Но если вам нужно сделать что-то существенное, планируйте это на воскресенье — день собирает, пожалуй, лучшие звезды.

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Понедельник, 24 февраля 2025 года

День Деревянной крысы



5-tv.ru

Движение металла в такой день завершается. Иными словами, входит в фазу смерти. Такое явление называется день Отрицательного инь пяти стихий. Пышные и важные торжества и мероприятия по возможности на него лучше не намечать.

День может подойти для переговоров, подписания документов, инвестирования. В этом дне скрывается структура цветения персика при поддержке духа помощника Джи фу, что дает надежду на благополучное завершение сегодняшних начинаний.

Совет книги перемен: трудитесь усердно и не думайте слишком много о материальной выгоде. Желание ваше исполнится, хотя и не сразу.

Вторник, 25 февраля 2025 года

День Деревянного быка



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Офицер дня закрытие би в паре с негативными звездами указывает на то, что для бурной активности он не подойдет. Лучше всего заниматься самыми незаметными рутинными делами, на которые вы не возлагаете больших надежд.

Структура дня относится к классу специальных. Это отличное время для того, чтобы запускать слухи, распространять сведения, стартовать с рекламной кампанией, проводить презентации, питчи, выступать перед инвесторами, делать все то, что рассчитано на максимальное проникновение, распространение информации.

Совет книги перемен: вы столкнулись с серьезным препятствием. Решительность приведет к успеху. Применяйте законы и наказания там, где это необходимо.

Среда, 26 февраля 2025 года

День Огненного тигра



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Он известен как день пустоты. Не годится для свадьбы, начала строительства или подписания важных контрактов. Зато идеален для установления отношений, романтики, свиданий, переговоров и любых взаимодействий с людьми, а также поиска медицинской помощи.

Структура дня относится к классу пяти подлогов и дает поддержку духовной работе, бизнесу, благотворительности, медитациям и внутреннему росту, путешествиям.

Совет книги перемен: радость и просветление придут от женщины и от женского начала инь. Свет и тепло распространятся по всему дому.

Четверг, 27 февраля 2025 года

День Огненного кролика

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Не подойдет для ремонта и свадьбы. Зато идеален для генеральной уборки, встреч с партнерами, близкими — то есть контактов любого характера. И очень хорош для инвестирования.

Структура Небесное процветание дает надежду на успешную сдачу экзаменов, карьерные успехи, плодотворную работу над проектами, инвестиции и все дела, связанные с бизнесом.

Но следует обязательно учесть, что это последний день лунного цикла. Перед новолунием энергии текут неохотно, слабо, поэтому что-то действительно важное лучше не начинать.

Совет книги перемен: воздерживайтесь от страстей и эмоциональных увлечений. Уменьшить степень личного участия в делах. Это откроет путь для вас. Следуйте своему плану.

Пятница, 28 февраля 2025 года

День Каменного дракона



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Из-за негативной энергии в центральном дворце этот день не может сполна проявить своих позитивных качеств. Тем не менее, его можно применять для сбора долгов, рутинных занятий и незначительных, несудьбоносных дел.

Структура дня дает ему стабильность, надежду на благополучное завершение начатых сегодня проектов.

Совет книги перемен: общайтесь и заводите связи. Ваши усилия принесут щедрые плоды. Сохраняйте сосредоточенность и не упускайте из виду свою цель.

Суббота, 1 марта 2025 года

День Земляной змеи



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Малый красный охват красный феникс и абордажный крюк не предвещают ничего хорошего в этот день. Он годится для планирования, помолвки, незначительных ремонтных работ, хорош для завершения проектов.

Структура красный феникс входит в могилу может дать проблемы с документами, ссоры, разногласия и прочие трудности. Будьте внимательнее.

Совет книги перемен: выходите из тени и займитесь активной деятельностью. Мощная творческая энергия будоражит вещи и придает им движение. Держитесь за нее и не теряйте из виду свою цель.

Воскресенье, 2 марта 2025 года

День Стальной лошади



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День Желтого охвата собирает целую плеяду позитивных звезд и дает поддержку большинству дел. Хорошо его использовать для бизнеса, ремонтных работ, переезда в новый дом, путешествий и свадьбы.

Проведя этот день в активной деятельности, вы закладываете фундамент для дальнейших успехов, результаты ощутите через два-четыре месяца. Результат будет пропорционален вашей активности сегодня.

Только не намечайте медицинских дел, поскольку здесь оказалась звезда болезней, которая в этом жизненном аспекте ставит препятствия.

Могут быть либо искажения по диагностике, либо проблемы в самих медицинских процедурах. По возможности перенесите врачей — по крайней мере плановых — на другой день.

Совет книги перемен: постоянство, размеренность и стабильность. Настаивайте на своем образе жизни и на тех вещах, которыми вы занимаетесь. Имейте ясный план или направление.

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