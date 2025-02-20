Дело в дозировке: китайские ученые назвали убивающие сердце напитки

Неограниченное употребление любимых россиянами горячих напитков опасно для здоровья.

Исследователи из Столичного медицинского университета Китая выяснили, что если пить больше пяти чашек чая или кофе в сутки, то можно серьезно навредить сердечно-сосудистой системе. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на отчет ученых, приведенный в журнале Frontiers in Nutrition.

Цель эксперимента ученых была в выявлении характера изменений, происходящих в организме более чем полумиллиона добровольцев, делающих выбор в пользу одного из трех популярных напитков: воды, чая или кофе.

Согласно результатам, предпочитавших кофе почти всегда поражали сердечно-сосудистые недуги, в том числе сердечная недостаточность, ишемическая болезнь и инсульт. Чай тоже не стал оптимальным вариантом. Он увеличивал риски возникновения тех же заболеваний, что и кофе. Напротив, вода продлевала здоровье внутренних органов, но в сочетании с регулярным потреблением чая и кофе становилась почти неэффективной для поддержания внутреннего баланса.

Ученые подчеркнули, что горячие напитки оказывали большее влияние на женщин, чем на мужчин.

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