Дело в дозировке: китайские ученые назвали убивающие сердце напитки

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 56 0

Frontiers: кофе и чай могут стать причиной нарушений кровообращения

Китайские ученые назвали убивающие сердце напитки

Фото: 5-tv.ru

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Неограниченное употребление любимых россиянами горячих напитков опасно для здоровья.

Исследователи из Столичного медицинского университета Китая выяснили, что если пить больше пяти чашек чая или кофе в сутки, то можно серьезно навредить сердечно-сосудистой системе. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на отчет ученых, приведенный в журнале Frontiers in Nutrition.

Цель эксперимента ученых была в выявлении характера изменений, происходящих в организме более чем полумиллиона добровольцев, делающих выбор в пользу одного из трех популярных напитков: воды, чая или кофе.

Согласно результатам, предпочитавших кофе почти всегда поражали сердечно-сосудистые недуги, в том числе сердечная недостаточность, ишемическая болезнь и инсульт. Чай тоже не стал оптимальным вариантом. Он увеличивал риски возникновения тех же заболеваний, что и кофе. Напротив, вода продлевала здоровье внутренних органов, но в сочетании с регулярным потреблением чая и кофе становилась почти неэффективной для поддержания внутреннего баланса.

Ученые подчеркнули, что горячие напитки оказывали большее влияние на женщин, чем на мужчин.

Ранее 5-tv.ru отвечал на вопрос о том, можно ли пить энергетики.

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