Британия организует мирный саммит по Украине после беседы Стармера и Трампа

Sky News: Великобритания хочет организовать в Лондоне саммит по Украине
Фото: Waltraud Grubitzsch/ТАСС
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Лондон намерен организовать встречу европейских союзников для организации действий войск.
Власти Великобритании изъявили желание принять у себя лидеров Запада для осбсуждения планов, связанных с Украиной, в ближайшее время. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на источники.
«Идет работа над британским саммитом по Украине. Даты его проведения пока нет», — рассказали на телеканале.
По предварительной информации, саммит пройдет по окончании визита премьер-министра Кира Стармера в Вашингтон, где на следующей неделе он вступит в диалог с президентом США Дональдом Трампом о «ключевых элементах» урегулирования ситуации на международной арене.
Целью саммита, по сведениям телеканала, будет координация действий европейских войск и их размещение. Хотя, по имеющимся данным, европейские солдаты будут находиться вдали от прифронтовых районов и не возьмут на себя роль миротворцев, они должны оказаться «успокаивающей» силой для общественности и призвать бежавших в последние месяцы украинцев вернуться в страну. Также возможен выбор портов и атомных электростанций в качестве точек локации.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Великобритания заявила о готовности разместить войска на Украине.
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