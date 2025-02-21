В Московском зоопарке хорьки нашли новую забаву и попали на видео

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

Хорьки московского зоопарка развлеклись в нечасто выпадающем снегу

Фото, видео: Telegram/Светлана Акулова/svetlanaakulova1

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Животные сразу оценили игру и проявили активность.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале делилась интересными кадрами из жизни хорьков. Депутат опубликовала пару видеороликов, на которых животные играют с недавно выпавшим снегом. Они делают подкоп и стараются укрыться под белой массой.

«Такой редкий снег этой зимой достался и нашим хорькам. Любой новый предмет, а особенно такой необычный, всегда вызывает активный интерес у хорьков, которые проявляют разнообразное поведение, пробуя снег, роясь в нем, да и вообще пытаясь перевернуть емкость», — написала она.

Также Акулова добавила, что инициатива поместить снег в вольер позволит обогатить среду обитания для животных и внести фактор разнообразия в место их жизнедеятельности. Данное «новшество», по словам Светланы, внесет разнообразие в активность подопечных зоопарка и позволит им поддерживать поведенческие паттерны из дикой природы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что панды — дочь Катюша и мама Диндин устроили эпичную битву на снегу.

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