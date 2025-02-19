«Мамочка, поддайся хоть чуть»: панды Катюша и Диндин устроили битву на снегу

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Панда Катюша устроила битву с мамой в Московском зоопарке

Фото, видео: Telegram/Светлана Акулова/svetlanaakulova1; 5-tv.ru

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Никто из животных не пострадал.

В Московском зоопарке развернулась настоящая снежная битва: панда Катюша одержала победу над своей мамой Диндин. Об этом в своем Telegram-канале рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

На видео, опубликованном Акуловой, видно, как мать и дочь сражаются в снегу, но, судя по всему, мама специально немного уступает дочке, позволяя ей почувствовать вкус победы.

«Мамочка, поддайся хоть чуть-чуть мне. Я тоже хочу одержать победу!» — словно озвучивает поединок Акулова, комментируя происходящее.

И вот, долгожданная победа!

«Ура! Я победила тебя, мамочка!» — гласит в конце подпись под видео в опубликованном посте директора зоопарка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в зоопарке разгорелся настоящий «морковный» конфликт между пандами Диндин и ее дочкой Катюшей. Момент борьбы за лакомство был зафиксирован на видео, которое быстро стало вирусным. На записи видно, как Диндин с увлечением поедает свою порцию моркови, абсолютно не обращая внимания на свою настойчивую дочь.

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