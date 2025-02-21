Собянин рассказал о комплексной системе медпомощи военнослужащим в Москве

Вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева посетили Центр протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО, действующий на базе ММКЦ «Вороновское». Об этом собщается в Telegram-канале мэра столицы.

В рамках поддержки военнослужащих и их семей продолжает работу Единый центр поддержки. С октября 2022 года им оказали порядка 215 тысяч услуг.

«По поручению Президента России создан крупнейший в стране центр помощи раненым военнослужащим. Вся система выстроена по замкнутому циклу: от хирургической помощи до социальной адаптации», — рассказал мэр.

Он поблагодарил министерство обороны и правительство РФ за поддержку в этом проекте.

За каждым пациентом в центре закреплен персональный врач. Работает мультидисциплинарная команда: опытные хирурги, нейрохирурги, травматологи-ортопеды, реабилитологи, протезисты и психологи.

В распоряжении медиков — современное оборудование для высокотехнологичной помощи, включая операционные с мобильными КТ, микроскопами для нейрохирургии и системами послеоперационной компрессионной терапии. При поступлении в центр каждому пациенту проводится комплексное медицинское обследование, а затем составляется индивидуальный план лечения.