Влияют на плод: какие продукты могут нанести вред беременным женщинам

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

Врач Соколова: беременным необходимо внимательно следить за своим рационом

Гинеколог предупредила о вредных для беременных женщин продуктах

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo

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Будущим мамам рекомендуется сосредоточиться на сбалансированном питании.

Беременным женщинам важно контролировать свой рацион. Например, будущим мамам следует отказаться от недоваренного мяса, рыбы и яиц. Эти продукты могут содержать бактерии и паразиты, которые способны спровоцировать серьезное заболевание или выкидыш. Об этом «Известиям» рассказала врач-гинеколог Анастасия Соколова.

«Правильное питание во время беременности — это инвестиции в здоровье будущего ребенка и благополучие мамы. Оно напрямую влияет на формирование органов и систем плода, а также на течение беременности и родов», — объяснила врач.

Она также отметила, что лучше отказаться от непастеризованных молочных продуктов и мягких сыров, таких как бри, фета и камамбер. В этих продуктах может содержаться бактерия листерия. Для беременных женщин она особенно опасна.

В некоторых видах рыбы отмечается высокое содержание ртути. Среди них акула, рыба-меч, королевская макрель и тунец. Ртуть оказывает пагубное влияние на развитие нервной системы плода, так что будет безопаснее выбрать альтернативу: лосось, треску, минтай и сардины.

Опасные бактерии с большой долей вероятности обнаружатся и в сырых ростках. Чтобы избежать заражения сальмонеллой или кишечной палочкой важно термически обрабатывать и промывать ростки перед употреблением.

Врач отметила, что об алкоголе в период беременности не может быть и речи — он способствует развитию серьезных врожденных дефектов у ребенка, в том числе фетального алкогольного синдрома. С употреблением кофеина тоже необходимо завязать — он способен спровоцировать выкидыш или преждевременные роды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуме рассмотрят законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности.

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