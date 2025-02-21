«Мощная операция»: Нетаньяху поручил провести КТО в Палестине после взрывов

Премьер Израиля: необходимо пресечь другие возможные террористические попытки
Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Тель-Авиве на время остановлено движение общественного транспорта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить сильнейшую контртеррористическую операцию в Палестинской автономии в ответ на серию автобусных взрывов, прогремевших в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. Об этом стало известно от офиса главы правительства еврейского государства.
Из заявления политика следует, что вооруженные силы страны и главный орган его безопасности проведут «мощное» наступление против «очагов терроризма» на Западном берегу. Также премьер считает важным провести мероприятия по укреплению силовых ведомств в городах страны, чтобы предотвратить возможные нападения в дальнейшем.
В четверг в окраинах на юге Тель-Авива на стоянках автобусов террористы подорвали три пустых транспортных средства. В инциденте не было выявлено пострадавших. При этом правоохранительные органы Израиля сообщали о том, что обнаружили подозрительные предметы, находящиеся в нескольких местах тель-авивского округа.
Майор полиции Израиля Михаил Зингерман поделился с РИА Новости, что взрывы, состоявшиеся в пригородах города, расценены как признаки подготовки опаснейшего теракта.
Глава министерства транспорта страны Мири Регев поставила задачу приостановить движение общественного транспорта в государстве до выяснения причин. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.
Уточняется, что на данный момент специальные службы проводят расследование по выявлению личностей террористов, которые стоят за атакой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса.
79%
-1.92 92.48
-1.60
Нашли ошибку?