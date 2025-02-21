«Мощная операция»: Нетаньяху поручил провести КТО в Палестине после взрывов

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 19 0

Премьер Израиля: необходимо пресечь другие возможные террористические попытки

Израиль проведет операцию в Палестинской автономии после взрывов в автобусах

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

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В Тель-Авиве на время остановлено движение общественного транспорта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовить сильнейшую контртеррористическую операцию в Палестинской автономии в ответ на серию автобусных взрывов, прогремевших в пригороде Тель-Авива Бат-Яме. Об этом стало известно от офиса главы правительства еврейского государства.

Из заявления политика следует, что вооруженные силы страны и главный орган его безопасности проведут «мощное» наступление против «очагов терроризма» на Западном берегу. Также премьер считает важным провести мероприятия по укреплению силовых ведомств в городах страны, чтобы предотвратить возможные нападения в дальнейшем.

В четверг в окраинах на юге Тель-Авива на стоянках автобусов террористы подорвали три пустых транспортных средства. В инциденте не было выявлено пострадавших. При этом правоохранительные органы Израиля сообщали о том, что обнаружили подозрительные предметы, находящиеся в нескольких местах тель-авивского округа.

Майор полиции Израиля Михаил Зингерман поделился с РИА Новости, что взрывы, состоявшиеся в пригородах города, расценены как признаки подготовки опаснейшего теракта.

Глава министерства транспорта страны Мири Регев поставила задачу приостановить движение общественного транспорта в государстве до выяснения причин. Об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

Уточняется, что на данный момент специальные службы проводят расследование по выявлению личностей террористов, которые стоят за атакой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в пригороде Тель-Авива неизвестные подорвали три автобуса.

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